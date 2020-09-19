استشهاد طبيب فلسطيني بتعمد الاحتلال إلقاء قنبلة صوتية تجاهه 

وأوضحت مصادر فلسطينية أن الطبيب جبارين كان عائدًا من عمله في عيادة الأسنان الخاصة به في برطعة المعزولة خلف جدار الفصل العنصري، ولدى مروره الروتيني على البوابة العسكرية المؤدية إلى جنين ألقى الجنود قنبلة صوتية تجاهه، وأصيب مباشرةً بجلطة قلبية ما أدى لوفاته.

وتعقيبًا على استشهاده صرح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان أن قتل الطبيب جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال الدموي، داعيًا الجسم الطبي الفلسطيني ونقابات الأطباء الحرة في العالم للتحرك غضبًا في وجه الاحتلال لجريمته بحق الطبيب جبارين.

بدورها، تقدمت حركة "حماس" بالتعزية من عائلة الشهيد وأهالي محافظة جنين مؤكدة على أن رسالة الشهادة في يوم الغضب الفلسطيني ضد مخططات الاحتلال في الضم والتوسع وضد التطبيع، تدعو المهرولين نحو التطبيع ليعودوا لرشدهم، وليتوقفوا وينظروا لعدوان الاحتلال وإجرامه.