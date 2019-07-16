استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

وقال فارس في تصريح صحفي: إن المعتقل "نصر طقاطقة"، استشهد صباح اليوم في سجن "نيتسان الإسرائيلي">

وأشار إلى أن المعلومات الواردة تفيد بأن "طقاطقة" وجد مستشهداً في غرفته صباحاً، دون معرفة ظروف وفاته.

واعتقل طقاطقة من منزله ببلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم الشهر الماضي ولم يصدر بحقه حكم بعد.

يُشار إلى أن عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال بلغ نحو 5700 أسير، من بينهم 230 طفلًا (بينهم فتاة قاصر)، و48 فتاة وامرأة، و7 من نواب المجلس التشريعي، و27 أسيرًا صحافيًا، و500 معتقلًا إداريًا، بالإضافة لـ 750 أسيرًا مريضًا؛ بينهم حوالي 200 حالة بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة. /انتهى/