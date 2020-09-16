استهداف آلية عسكرية أمريكية في العراق تقل ضباط في ال"CIA"

وتشير الإحصائيات الأولية إلى مقتل 3 ضباط امريكان خلال العملية التي نُفِذَت بزرع عبوتين ناسفتين في طريق الآليات.

كما اكدت "سرايا المنتقم" أن العمليات مستمرة حتى خروج آخر جندي أمريكي من العراق.