استهداف آلية عسكرية أمريكية في العراق تقل ضباط في ال"CIA"

وتشير الإحصائيات الأولية إلى مقتل 3 ضباط امريكان خلال العملية التي نُفِذَت بزرع عبوتين ناسفتين في طريق الآليات.
كما اكدت "سرايا المنتقم" أن العمليات مستمرة حتى خروج آخر جندي أمريكي من العراق.
استهدفـت "سرايا المنتقم" في العراق آلية عسكرية أمريكية كانت تقل ضباط في ال "CIA" وعُمّال في المنطقة الخضراء في العراق،
وتشير الإحصائيات الأولية إلى مقتل 3 ضباط امريكان خلال العملية التي نُفِذَت بزرع عبوتين ناسفتين في طريق الآليات.
كما اكدت "سرايا المنتقم" أن العمليات مستمرة حتى خروج آخر جندي أمريكي من العراق.
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