الإعلام الأمني يكشف تفاصيل الهجوم على مطار بغداد

وذكر بيان للخلية ، انه "وبعد أن استهدفت جماعة مجهولة مساء يوم الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي بـ 3 طائرات مسيرة، وتم إسقاط طائرة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً بشأن موقف الطائرتين المتبقيتين".

وأضاف البيان، ان "القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

واعلنت خلية الاعلام الامني في وقت سابق، عن سقوط ثلاثة صواريخ مساء امس الاربعاء على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان مقتضب ورد لـ المسلة، ان ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتعرضت قاعدة عين الأسد، الأحد الماضي، لهجوم بطائرتين مسيرتين، لكن الدفاعات الجوية في القاعدة أسقطتهما.

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