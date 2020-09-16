  1. السياسة
١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٨:٣٨ م

ردا على التصريحات التدخلية لبعض الدول؛

الخارجیة الإيرانية: ينبغي على السفارات أن تواصل عملها مع احترام القانون

الخارجیة الإيرانية: ينبغي على السفارات أن تواصل عملها مع احترام القانون

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أنه "من الضروري أن تواصل جميع السفارات أنشطتها وفق القوانين والأعراف الدولية وفي إطار الآداب الدبلوماسية".

وأضاف خطيب زاده اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول التصريحات التدخلية لبعض السفارات في طهران، أضاف أنه كما تمت إدانة هكذا تصريحات تدخلية في الشؤون الداخلية للبلاد، لاسيما في السلطة القضائية خلال استدعاء السفير الألماني في طهران، فبطبيعة الحال فإن هكذا سلوك لا يطاق من قبل أي سفارة أخرى.

وكان المدير العام لدائرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعى سابقا السفير الألماني في طهران، عقب التغريدات الأخيرة للسفارة الألمانية حول تنفيذ حكم قضائي.

ودان المدير العام لدائرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الخطوة الأخيرة للسفارة الألمانية في طهران، واعتبرها "خارجة عن نطاق العرف الدبلوماسي" وبمثابة التدخل في الشؤون الداخلية لإيرانية. /انتهى/

رمز الخبر 1907697

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