https://ar.mehrnews.com/news/1907777/ ٢٠/٠٩/٢٠٢٠ ٤:٢٥ م رمز الخبر 1907777 مالتي مدیا الكاريكاتير مالتي مدیا الكاريكاتير ٢٠/٠٩/٢٠٢٠ ٤:٢٥ م بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: ﴿أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ﴾ رمز الخبر 1907777 سمات كاريكاتير الكاريكاتير رسوم الكاريكاتير محتوى ذات صلة التطبيع مع الاحتلال خيانة مؤكدة لاهداف فلسطين والمسلمين ظريف: لا يمكن للكيان المحتل ضمان أمن الإمارات والبحرين اتفاقات الانظمة الرجعية العربية مع الكيان الصهيوني ستفضي الى احتلالها
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