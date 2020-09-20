  1. مالتي مدیا
  2. الكاريكاتير
٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:٢٥ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:

﴿أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ﴾

﴿أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ﴾

   

رمز الخبر 1907777

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