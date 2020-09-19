ظريف: لا يمكن للكيان المحتل ضمان أمن الإمارات والبحرين

وقال ظريف، في حديث للتلفزيون الإيراني، مساء اليوم السبت، تعليقا على التوجه نحو التطبيع لدى بلدان الخليج الفارسي، إن "بعض دول الجوار تعتقد أنه يمكن للاحتلال توفير الأمن له".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "الاحتلال الذي لم يتمكن من ضمان أمنه في المواجهة مع حماس والجهاد الإسلامي، لا يمكنه ضمان أمن الإمارات والبحرين".

ووقعت الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع الاحتلال ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديد اللهجة من قبل الجانب الفلسطيني.

بدوره، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن على كل من الإمارات والبحرين تحمل "عواقب" التطبيع مع الاحتلال وأثر تلك الخطوة على الأمن في المنطقة، بينما حذر مستشار قائد الثورة الاسلامية، علي أكبر ولايتي، من أن "الإمارات والبحرين ستدفعان ثمن عملهما المخزي".