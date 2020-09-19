اتفاقات الانظمة الرجعية العربية مع الكيان الصهيوني ستفضي الى احتلالها

واشار المتحدث باسم لجنة الصناعة البرلمانيه في مجلس الشورى الاسلامي النائب "حجت الله فيروزي"، في تصريح صحفي، الى اتفاقات التطبيع بين الامارات والبحرين والكيان الصهيوني في البيت الابيض، موضحاً: ان هذه الاتفاقات ستفضي في النهاية الى احتلالها وفق مخططات الاستعمار الحديث.

ولفت المتحدث باسم لجنة الصناعة البرلمانيه في مجلس الشورى الاسلامي النائب "حجت الله فيروزي" الى مشروع مايسمى "صفقة القرن"، مبيناً: ان جهود الانظمة الرجعية العربية في تطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب للقدس تدلل على النوايا المشؤومة لها في مخطط مجابهة الاسلام وازاحته من المنطقة.

ونوه المتحدث باسم لجنة الصناعة البرلمانيه في مجلس الشورى الاسلامي النائب "حجت الله فيروزي" الى التظاهرات والاحتجاجات على الصعيد العالمي في مواجهة هذه الاتفاقات ومنها البحرين، مؤكدا ان اتفاقات المساومة مع الكيان الصهيوني قاتل الاطفال سيعجل في زوال هذا الكيان وانهياره.

ووصف المتحدث باسم لجنة الصناعة البرلمانيه في مجلس الشورى الاسلامي النائب "حجت الله فيروزي" التوقيع على اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني بمثابة جريمة تاريخية ترمي لسحق حقوق الشعب الفلسطيني.