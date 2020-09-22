منظمة الطاقة النووية الايرانية: نهج البلطجة والنزعات الاحادية للولايات المتحدة لن يجدي نفعاً

وأفادت وكالة مهلا للأنباء، ان منظمة الطاقة النووية الإيرانية اعتبرت ان نهج البلطجة والنزعات الاحادية للولايات المتحدة لن يجدي نفعاً مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ومع الشعب الايراني.

وكتبت المنظمة الوطنية في تغريدة نشرتها اليوم على "تويتر" بمناسبة الذكرى السنوية لاسبوع الدفاع المقدس: "ان هذه المناسبة تعيد ذكرى تضحيات النساء الباسلات والرجال الشجعان للدفاع عن الجمهورية الاسلامية الايرانية وصون ثغورها المقدسة".

وتابعت: "ان الشعب الايراني الابي، برهن للعالم عبر تضحياته على مدى تاريخ الثورة الاسلامية، ان نهج البلطجة والنزعات الاحادية لن يجدي نفعاً".

واشارت منظمة الطاقة النووية الايرانية في تغريدتها ان اربعة عقود من المقاومة الذكية التي جسدتها ايران الاسلامية في مواجهة انواع الحظر والاتهامات، تشير الى حقيقة ان السبيل الوحيد للتعاطي مع الشعب الايراني الحضاري رهن باحترام عظمة ثقافة وحضارة إيران وإجراء حوار وتفاهم على أساس المبادئ الثلاثة للكرامة والحكمة والمصلحة ./انتهى/