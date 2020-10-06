الكمامات وحدها لا تستطيع منع انتقال الفيروس / يجب مراعاة المسافة الاجتماعية والنقاط الصحية الأخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية " سيما سادات لاري " قالت ان الكمامات وحدها لا يمكن أن تمنع انتقال الفيروس بين الشعوب.

وتحدثت المتحدثة باسم الصحة الايرانية اليوم، أثناء تقديمها لآخر إحصائيات كورونا في البلاد، عن الاستخدام الصحيح للقناع.

وشرحت " لاري " الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامات وأكدت على عدم استخدام الكمامات التي تم استخدامها، وقالت " بالطبع الكمامة وحدها لا يمكنها منع انتقال الفيروس، وأثناء استخدام الكمامات يجب مراعاة المسافة الاجتماعية والنقاط الصحية الأخرى ".

وأشارت المتحدثة باسم الصحة الايرانية الى أن الرذاذ الملوث من الجهاز التنفسي يعد من أكثر الطرق شيوعاً لانتقال مرض كوفيد 19، موضحةً انه عادة ما تنتشر هذه القطرات أثناء السعال والعطس والكلام، لذلك من المهم جدا استخدام الكمامة بشكل صحيح باعتبارها العامل الأكثر أهمية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا./انتهى/