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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٥٥ م

الصحة الإيرانية تسجّل 109 حالة وفاة واصابة 2628 جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ

الصحة الإيرانية تسجّل 109 حالة وفاة واصابة 2628 جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن 2628 اصابة جديدة بمرض كورونا وتعافي اكثر من 177 الفا و 852 شخصا.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي لهذا اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2628 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 217 الفا و 724 شخصا لغاية الان.

كما اكدت المتحدثة سيما سادات : وفاة 109 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 10239 شخصا، كما اشارت المتحدثة الى ان هناك اكثر 2912 من المصابين في حالة حرجة.

واشارت المتحدثة الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقالت ان عدد هؤلاء بلغ 177 الفا و 852 شخصا لغاية الان.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و 557 الفا و 872 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

رمز الخبر 1905291

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