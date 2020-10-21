قوّات الشرطة تُنجز مهامها بشکل جید

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني أشاد في رسالة منه بمناسبة أسبوع قواة الشرطة، بدورها الفعّال بالتواجد في مساحات واسعة في البلاد وخلق جو آمن وسلمي في المدن والقرى والمناطق الحدودية.

وأضاف روحاني: إن قواة الشرطة تُنجز مهامها على أكمل وجه في مختلف ظروف البلاد وخاصة خلال جائحة كورونا، ونالت إعجاب الناس ورضاهم.

وتابع رئيس الجمهورية، لا يقتصر دور ومهمة قواة الشرطة على إرساء النظام والحفاظ على الضمان الاجتماعي فقط إنما تلعب أيضًا دوراً كبيراً في حماية منجزات الثورة الإسلامية.

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