  1. السياسة
٢١‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٥:٢٧ م

قوّات الشرطة تُنجز مهامها بشکل جید

قوّات الشرطة تُنجز مهامها بشکل جید

صرح رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة أسبوع قواة الشرطة في البلاد، أنها أنجزت مهمتها بشكل جيد و نالت ارضاء الناس مؤكداً أن الحكومة كانت و مازالت تدعمها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني أشاد في رسالة منه بمناسبة أسبوع قواة الشرطة، بدورها الفعّال بالتواجد في مساحات واسعة في البلاد وخلق جو آمن وسلمي في المدن والقرى والمناطق الحدودية.

وأضاف روحاني: إن قواة الشرطة تُنجز مهامها على أكمل وجه في مختلف ظروف البلاد وخاصة خلال جائحة كورونا،  ونالت إعجاب الناس ورضاهم.

وتابع رئيس الجمهورية، لا يقتصر دور ومهمة قواة الشرطة على إرساء النظام والحفاظ على الضمان الاجتماعي فقط إنما تلعب أيضًا دوراً كبيراً في حماية منجزات الثورة الإسلامية.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1908770

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 11 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي