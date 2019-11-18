المتحدث باسم قوات الشرطة الإيرانية: لا تهاون مع الانتهازيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم قوات الشرطة الإيرانية قال إنه يتوجب على الشارع الإيراني أن يقوم بمساعدة الشرطة ويرفض العناصر الانتهازية مؤكدا أن بعد تنفيذ خطة الوقود وإصلاح سعر البنزين شاهدنا احتجاجات من قبل بعض الأشخاص ومن الواضح أنه سيتم الإبلاغ هذا الأمر من قبل الأشخاص المعنيين وفقا لحقوق ومصالح الجمهور.

وأضاف السيد نوريان أن بعض العناصر المندسة استغلت هذه الظروف وقاموا بإثارة الشغب واستهدفوا الممتلكات العامة وأقدموا على أعمال من شأنها تسعد أعداء الجمهورية الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه بعد الدعوات المتكررة المطالبة بإعادة الأمن والاستقرار إلى المجتمع والتعامل بحزم مع يروعون المواطنين ويثيرون الشغب، ستقوم الشرطة بواجبها بشكل حازم مع هذه التحركات المشبوهة.

وفي النهاية قال النائب الاجتماعي للشرطة "ناجا": من الضروري جدا أن نهيب الجميع بأن الشرطة لن تتهاون مع من ينتهكون النظام العام ويعرضون الأمن للخطر كافلة كامل الحقوق العامة للمواطنين.