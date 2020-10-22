تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة لبنانية جديدة

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن وكالة الغد ان المدير العام للرئاسة اللبنانية أنطوان شقير أعلن في بيان مقتضب من قصر بعبدا، أن الحريري قد حصل على 65 صوتا بعد المشاورات التي جرت صباح اليوم، بينما امتنع 53 صوتا عن تسمية الحريري مع غياب صوتين.

وقال البيان إنه بعد أن “أجرى ​الرئيس ميشال عون​ ​الاستشارات النيابية​ الملزمة وبعد أن تشاور مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وأطلعه على نتائجها رسميا، جرى استدعاء الحريري إلى ​قصر بعبدا​ لتكليفه بتشكيل الحكومة ​الجديدة”​.

وكانت الكتلة النيابية لحركة أمل اللبنانية قد رشحت الحريري لمنصب رئيس الحكومة وأكدت على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقت ممكن.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يتولى فيها سعد الحريري رئاسة الحكومة في لبنان.

واضطر الحريري إلى الاستقالة من مصبه بعد احتجاجات حاشدة اندلعت في أواخر العام الماضي ضد النخبة الحاكمة.

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