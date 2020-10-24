الشارع السوداني يطلق هاشتاغ "#سودانيون_ضد_التطبيع"

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن غضب شعبي عارم يجتاح الشارع السوداني انعكس بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الحكومة السودانية موافقتها على تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني برعاية امريكية.