  1. التغریدات
٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٨:٠٧ م

ردا على قرارات الحكومة السودانية بتطبيع العلاقات؛

الشارع السوداني يطلق هاشتاغ "#سودانيون_ضد_التطبيع"

الشارع السوداني يطلق هاشتاغ "#سودانيون_ضد_التطبيع"

غضب شعبي عارم يجتاح الشارع السوداني انعكس بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الحكومة السودانية موافقتها على تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني برعاية امريكية.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن غضب شعبي عارم يجتاح الشارع السوداني انعكس بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الحكومة السودانية موافقتها على تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني برعاية امريكية.

رمز الخبر 1908841

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