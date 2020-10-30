  1. الثقافة
٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٢:١٥ م

موقع "إنستغرام" يعلق صفحة قائد الثورة الاسلامية

موقع "إنستغرام" يعلق صفحة قائد الثورة الاسلامية

علق موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صباح اليوم الصفحة الخاصة بقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على الموقع باللغة الفرنسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قد قررت ادارة موقع "انستغرام" بتعليق صفحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي باللغة الفرنسية بعد يومين من نشر رسالته للشباب الفرنسي.

وكان قائد الثورة قد نشر رسالة للشباب الفرنسي قد طلب اليهم فيها توجيه السؤال الى رئيسهم لماذا التشكيك بالهولوكوست جريمة في فرنسا فيما يجوز الاساءة لرسول الله (ص) ؟

كما دعا قائد الثورة الشباب الفرنسي بأن يسألوا رئيسهم: لماذا يؤيد الاساءة لرسول الله (ص) ويعتبرها حرية تعبير؟

وهل ان حرية التعبير تعني: السب وإلاساءة لوجوه مشرقة ومقدسة؟ أليس هذا العمل الاحمق يشكل إهانة لضمير شعب انتخبه رئيسا له؟

فضحتهم اسألته "إنستغرام" يعلق صفحة قائد الثورة

رمز الخبر 1908992

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