ابو ترابي فرد يؤكد على الوقوف في وجه الاستكبار العالمي و الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار حجة الاسلام أبو ترابي فرد الى وصايا الامام علي بن ابي طالب (ع) الى مالك الاشتر، موضحا بأن امير المؤمنين (ع) آنذاك ناقش الركائز الأساسية والطبقات المختلفة للحياة الاجتماعية، و شرح الأنظمة السياسية والدفاعية والقضائية والقانونية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية للمجتمع الإسلامي الذي يتكون من مؤسسات وطوائف متشابكة ومترابطة، ومؤكدا على ان أهم مهمة للحكام هي تنظيم هذه المؤسسات بعناية وتحسين كفاءة النظامين السياسي والاجتماعي ومحاولة تنظيم علاقات المؤسسات والطوائف مع بعضها البعض.

وبالاشارة الى ذكرى تأسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، قال خطيب جمعة طهران : هذا اليوم هو تذكير لكلمتين الجمهورية والإسلام. وهما عنوان الشعار الرئيسي للثورة الإسلامية، "استقلال، حرية، جمهورية اسلامي" والذي ردده ويردده دوما الشعب الايراني الحر خلال نضالاته المجيدة كل يوم في كل مكان من إيران .

وتابع حجة الاسلام ابو ترابي فرد: ان يوم تاسيس الجمهورية الاسلامية (1 نيسان/ابريل عام 1979) وبتصويت أكثر من 98% من الشعب الإيراني، أصبح هذا الشعار المتصاعد رمزا للجمهورية الإسلامية الايرانية وتعبيرا عن التعاليم الدينية، موضحا بأن الجمهورية الإسلامية مستمدة من التعاليم السامية والإنسانية للقرآن والعترة.

و أعرب عن امله في ان يستفيد الشعب الايراني من قدرات الجمهورية الاسلامية .

وفيما يتعلق بالمستجدات في غزة، رأى خطيب جمعة طهران بأن العالم الاسلامي أمام امتحان كبير في الدفاع عن الشعب الفلسطيني الأبيّ، مؤكدا على ضرورة التآزر والوقوف في وجه غطرسة الاستكبار العالمي و ومرتزقته المتمثل بالكيان الصهيوني في المنطقة.

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