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٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٤٧ م

البنتاغون: لم ننجح في تدمير ترسانة انصار الله الضخمة

البنتاغون: لم ننجح في تدمير ترسانة انصار الله الضخمة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إنّ النجاح في تدمير ترسانة أنصار الله الضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار والقاذفات لم يكن كبيرا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب 3 مسؤولين في الكونغرس ومن الحلفاء تحدثوا للصحيفة فإن أنصار الله عززوا العديد من مخابئهم والمواقع المستهدفة الأخرى مما أحبط قدرة الأميركيين على تعطيل الهجمات الصاروخية.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أنّ وزارة الدفاع الأميركية استخدمت خلال 3 أسابيع فقط من الغارات على انصار الله ذخيرة بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية والبشرية لنشر حاملتي طائرات وقاذفات إضافية وطائرات مقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" و"ثاد".

وأبلغ مسؤولون نيويورك تايمز أنّ الضربات الأميركية على مواقع انصار الله في اليمن قد تستمر 6 أشهر على الأرجح.

/انتهى/

رمز الخبر 1956224

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