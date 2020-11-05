مشروع الدعوة إلی المساهمه في إنتاج المضمون العلمي للغه العربیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه یسر قسم اللغه العربیة وآدابها بمنظمة "سمت" الإیرانیة المعنیة بدراسة وتدوین الکتب المنهجیة الجامعیة في العلوم الإنسانیة أن یعلن عن دعوته لکافة الأساتذة و الباحثین و المؤلفین و المترجمین فی مجال اللغة العربیة للمساهمة فی مشروع إنتاج المضامین و المواد العلمیة للغة العربیة وآدابها.حسب المحاور التالیه:
۱. تألیف المصادر التعلیمیة أو تدوینها
۲. تألیف المصادر المساعدة أو تدوینها
۳. تألیف المصایر الأساسیة و العلمیة
۴. تصمیم و إعداد البرامج الحاسوبیة و تطبیقاتها
۵. الترجمة و التعریب
۶. المؤلفات العلمیة و التعلیمیة للأساتذة الأجانب
۷. المشاریع البحثیة
فعلی الراغبین بالمساهمة مراجعه موقع المنظمه بالعنوان التالی: www.samt.ac.ir/fa/page/118
لأجل التعرف علی تفاصیل الخطة وملئ الإستمارات الخاصه لتقییم خططهم المقترحة ومن ثم إرسالها عبر البرید الإلکترونی بالعنوان التالي: farakhan_arabi@samt.ac.ir
قسم اللغه العربیة و آدابها.
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