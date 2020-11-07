استقالة رئيسة الوكالة الأمريكية التي تشرف على مخزون الأسلحة النووية

وافادت وکالة مهر للأنباء أن الإدارة الامریکیة قالت في بيان إن وليام بوكليس يتولى الآن منصب مدير الإدارة الوطنية للأمن الوطني بالإنابةـ بحسب رويترز.

وأثارت استقالة ليزا جوردون هاجرتي من رئاسة إدارة الامن النووي وهي فرع شبه مستقل من الإدارة الأمريكية، انتقادات من السناتور جيمس إينهوف، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة الذي أشاد بجوردون هاجرتي وانتقد بشدة وزیر الطاقة دان برویلیت.

وقال إينهوف في بيان: "طلب وزير الطاقة بشكل فعلي استقالتها خلال هذا الوقت من الغموض يثبت أنه لا يعرف ما يفعله في شؤون الأمن القومي ويظهر عدم احترام تام لطبيعة شبه مستقلة للإدارة الوطنية للأمن النووي ". ولم يرد مكتب بروليت على الفور على طلب للتعليق.

وجوردون هاجرتي كانت أول امرأة تتولى رئاسة الإدارة الوطنية للأمن النووي عندما تولت منصبها في أوائل عام 2018.

وتشرف الإدارة الوطنية للأمن النووي على تطوير وصيانة الأسلحة النووية، ولكن ليس أنظمة الإطلاق، التي تديرها وزارة الدفاع.

وكانت مجلة ديفينس نيوز أول من تحدث عن استقالة جوردون هاجرتي. وقالت إنها اختلفت مع بروليت بشأن ميزانية إدارتها./انتهی/