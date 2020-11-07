"اميركا المضطربة" صفحة جديدة على موقع قائد الثورة khamenei.ir

وافادت وکالة مهر للأنباء أنه وبعد خطاب سماحته بمناسبة ذكرى المولد النبوي صلوات الله علیه ومولد الامام الصادق علیه السلام، الثلاثاء الماضي حيث تطرق فيها الى الاوضاع الداخلية في الولايات المتحدة بدات الصفحة الجدیدة بعنوانها "امریکا المضطربة" باللغة الفارسیة.



وأكد سماحة الامام الخامنئي، في خطابه، ان النظام الاميركي يعاني بشدة من الانحطاط في مختلف المجالات السياسية والحضارية والاخلاقية.



وأضاف: إن هذا الامبراطورية لن يستمر عمرها طويلا وهي على هذه الشاكلة.



وتابع: من المؤكد انه حين يكون اسلوب عمل سياسي ونظام ما بهذه الطريقة فلن يستمر عمره أمدا طويلاً وسيؤول الى الانهيار لامحالة./انتهی/