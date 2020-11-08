امير عبداللهيان: يجب على لندن ان تفي بالتزاماتها تجاه طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى للشؤون الدولية "امير عبداللهيان" اكد خلال لقائه بالسفير البريطاني في طهران "راب مك "، انه على لندن ان تفي بالتزاماتها تجاه طهران.

وكتب المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى للشؤون الدولية "امير عبداللهيان "، على صفحته الشخصية في الفضاء الإفتراضي، في إشارة إلى لقائه بالسفير البريطاني في طهران " راب مك ": "أجرينا محادثة صريحة وبناءة".

ودعا السفير الى مزيد من المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيراني.

ومن جانبه اكد امير عبداللهيان له انه يجب على لندن ان تفي بالتزاماتها تجاه طهران، وقال ان التفاوض على المفاوضات لعبة متكررة وغير مثمرة، وان البلدين يتمتعان بإمكانيات كبيرة للتعاون.

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