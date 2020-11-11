ظريف يلتقي قائد الجيش الباكستاني في اسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" التقى في اسلام آباد اليوم الاربعاء قائد الجيش الباكستاني، "قمر جاويد باجواه".

وكان وزير الخارجية الايراني قد بدأ أمس الثلاثاء زيارة رسمية لباكستان تستغرق يومين لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

وصرح ظريف للصحفيين لدى وصوله إسلام أباد "لدينا محادثات جارية مع باكستان، كجار خاص للغاية، وهذه المشاورات تجرى بشكل دوري".

واضاف "سنناقش قضايا مثل العلاقات الثنائية والحدود والتعاون الإقليمي والدولي، بما في ذلك أفغانستان، مع أصدقائنا الباكستانيين".

وشدد ظريف على أن "الوضع في العالم الإسلامي هو موضوع مشترك ويثير قلق طهران وإسلام آباد ، وكلا البلدين يتابعان بحساسية تطبيع العلاقات بين بعض الدول والكيان الصهيوني".

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