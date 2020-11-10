ظريف يتوجه الى اسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف توجه بعد ظهر اليوم الثلاثاء على رأس وفد من كبار المسؤولين الى العاصمة الباكستانية اسلام آباد لاجراءات محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد اعلن يوم امس الاثنين بان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزور باكستان لفترة يومين.

واشار الى ان هذه الزيارة تتضمن ابعادا سياسية وامنية واقتصادية وقال: ان المشاورات جرت في مستويات عالية على الدوام وان قضايا مهمة جدا مدرجة في جدول الاعمال في هذه الزيارة.

وكان وزير الخارجية قد اشار في تغريدة له امس الاثنين الى زيارته الى اسلام آباد وقال انه سيجري خلال الزيارة محادثات مع نظيره شاه محمود قريشي وقائد الجيش الجنرال باجوا ورئيس الوزراء عمران خان.

ولفت ظريف الى انه سيشارك في مراسم احياء ذكرى الشاعر والمفكر الاسلامي الكبير اقبال لاهوري.

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