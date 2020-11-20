أنباء اتصال عراقجي بفريق عمل "جو بايدن" لا أساس لها من الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه فيما أشار، اليوم الجمعة، الى خبر صحيفة نيويورك تايمز المزيف بشأن اتصال عراقجي مع مستشاري جو بايدن، أضاف خطيب زاده، ان هذا الخبر الملفق يعود الى بداية الاسبوع، وان هذا النوع من وسائل الاعلام سيزيد من الآن فصاعدا نشر هكذا اخبار كل يوم.

ونوه الى أن مكتب ممثلية إيران في نيويورك ردت على مزاعم نيويورك تايمز في نفس اليوم، بأنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد زعمت في تقرير لها نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن نائب وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، حاول نقل رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب "جو بايدن" من خلال وسطاء مفادها أن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى الإتفاق النووي دون شروط مسبقة، قبل البدء بأية مفاوضات.