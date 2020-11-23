  1. إيران
٢٣‏/١١‏/٢٠٢٠ ٩:١٢ ص

الخارجية الإيرانية:

ظريف سيشارك في المؤتمر الافتراضي الدولي حول أفغانستان 2020 ب"جنيف"

ظريف سيشارك في المؤتمر الافتراضي الدولي حول أفغانستان 2020 ب"جنيف"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، اليوم الاثنين، عن مشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف في المؤتمر الافتراضي الدولي لأفغانستان 2020 في جنيف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المتوقع أن يتعهد وزراء من حوالي 70 دولة ومسؤولون من المنظمات الإنسانية، من المشاركين في المؤتمر الافتراضي، الذي تستضيفه جنيف يومي الاثنين والثلاثاء بإرساء السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه "تعقد مؤتمرات جنيف الخاصة بأفغانستان كل أربع سنوات والتركيز الأساسي هو التزام الدول بإرساء السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان".

وسيشارك بمؤتمر هذا العام بشكل افتراضي نحو 70 دولة و 32 منظمة دولية بسبب قيود وباء كورونا./انتهى/

رمز الخبر 1909583

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