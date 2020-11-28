  1. إيران
٢٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ٣:٢٣ م

ربيعي رداً على اغتيال الشهيد فخري زادة:

سنلّقن المعتدي درسًا لن ينساه لكن ليس في الملعب الذي يحدّده

سنلّقن المعتدي درسًا لن ينساه لكن ليس في الملعب الذي يحدّده

ردّ المتحدث الرسمي باسم الحكومة " علي ربيعي" على اغتيال رئيس منظمة البحث والابتكار بوزارة الدفاع "محسن فخري زادة"، وقال "سنلقن المعتدي درسًا لن ينساه لكن ليس في الملعب الذي يحدّده".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب ربيعي اليوم السبت في تغريدة على تويتر عقب استشهاد رئيس منظمة البحث والابتكار بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة محسن فخري زادة: ابارك استشهاد العالم الايراني البارز محسن فخري زاده للشعب الايراني والمجتمع العلمي وأسرته وأقدم التعازي على فقدانه.

وحذر في تغريدته: " سنعاقب المعتدي بالتأكيد لكن ليس في الملعب الذي يحدده هو ."

وقال:  بسبب احداث الشهر الاخير، يسعى الأعداء الإرهابيون إلى تحقيق أهداف مثل الإخلال في الامن النفسي لمجتمعنا، وارباك استراتيجية إيران ، والاخلال في الأمن الإقليمي والعالمي في ضوء التغييرات المستقبلية المحتملة في السياسات الدولية.

واضاف: من حق الشعب الإيراني أن يرد بشكل حاسم على هذه الجريمة ردا يستند إلى استراتيجية محددة يراعي مصالحه الوطنية وعزته وهو من يحدد أبعاده وزمانه ومكانه./انتهى/

رمز الخبر 1909728

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