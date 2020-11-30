هذا رقمي على "تليغرام وواتساب"... اتصلوا بي متى تشاؤون!

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن مادورو قال إنه "اعتباراً من اليوم أنضم للكفاح من أجل الحق حول فنزويلا، وشعبنا عبر الواتساب والتليغرام.. مادورو ينضم للواتساب، مادورو ينضم للتليغرام".

وتابع أن "هذا رقمي الهاتفي – 04262168871، أضيفوني لمجموعاتكم". ومن الجدير بذكره أنه يجب إضافة رمز الهاتف الدولي لفنزويلا +58.

وشهدت فنزويلا أوائل العام الماضي، أزمة سياسية عميقة، على خلفية إعلان غوايدو نفسه الذي كان يتولى حينذاك منصب رئيس الجمعية الوطنية، رئيساً مؤقتاً للبلاد بدلاً عن مادورو، واعتراف عشرات الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة بذلك.

وكان مادورو انتقد عقب تجديد الاتحاد الأوروبي عقوبات على كراكاس عاماً آخر، ما سماها "تبعية الاتحاد الأوروبي لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن تمديد العقوبات المفروضة على فنزويلا والتي تشمل حظراً على الأسلحة لمدة عام حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

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