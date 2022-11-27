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٢٧‏/١١‏/٢٠٢٢, ٤:٤٢ م

اختراق ضخم لـ"واتساب" يعرض 500 مليون رقم للبيع على الانترنت

اختراق ضخم لـ"واتساب" يعرض 500 مليون رقم للبيع على الانترنت

تفيد بعض التقارير أنه تعرضت أرقام هواتف قرابة 500 مليون مستخدم لدى "واتسآب" للبيع على ‏الإنترنت بسبب اختراق ضخم ضد هذا التطبيق الأمريكي.

‏وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نشر أحد الممثلين إعلانا على منتدى مجتمع القرصنة، مدّعيا أنه يبيع بيانات عام 2022 من 487 مليون رقم هاتف ذكي لمستخدمي "واتسآب"، وفقا لتقرير من موقع "سايبر نيوز".

وتحتوي قاعدة البيانات على أرقام الهواتف المحمولة لمستخدمي "واتسآب" من 84 دولة مختلفة، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا ومصر وإيطاليا والسعودية الهند.

ويزعم من قام بالاختراق أن مجموعة البيانات التي قام بسرقتها تضم أكثر من 32 مليون سجل مستخدم أمريكي، و45 مليون مستخدم في مصر، و35 مليون مستخدم في إيطاليا، و29 مليون مستخدم في السعودية، و20 مليون مستخدم في فرنسا، و20 مليون مستخدم في تركيا، وأكثر من 11 مليون رقم هاتف لمواطني بريطانيا.

ويشير التقرير إلى أن جهة الاختراق تبيع مجموعة البيانات الأمريكية مقابل 7000 دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة مجموعات البيانات في المملكة المتحدة وألمانيا 2500 دولار و2000 دولار على التوالي.

ولم يحدد المخترق كيفية حصوله على قاعدة البيانات الضخمة، مكتفيا بالقول إنه "استخدم استراتيجيته" لجمعها.

/انتهى/

رمز الخبر 1928263

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