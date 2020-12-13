علي رضا اعرافي يهنئ الحاجي كيايي بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس علماء اندونيسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الحوزات العلمية في الجمهورية الاسلامية الايراينة، علي رضا اعرافي، ارسل رسالة تهنئة للحاجي كيايي بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس علماء اندونيسيا، واتى نص الرسالة على الشكل التالي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

انه ليسعدني ان اتقدم لكم بالتهنئة بمناسبة تعيينكم رئيسا لمجلس العلماء في اندونيسيا، واسال الله سبحانه وتعالى لكم دوام التوفيق.

اخي الكريم، في ظل الظروف الراهنة، لا شك ان علماء المسلمين والمؤسسات الدينية والعلمية يحملون رسالة جسيمة في مجال الدفاع عن الاسلام وبحمدالله مجلس العلماء في اندونيسيا كان له دورا فعالا في هذا الصدد حيث نسال الله عز وجل استمرار وتعزيز هذا الدور.

وهذه السنة تركها لنا الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم واهل بيته الكرام عليهم السلام، الذين لطالما اكدوا على تعزيز الاخوة وفكرة الوحدة ونظرية الامة الاسلامية وبناء الحضارة الاسلامية، حيث مما لا شك فيه ان تعزيز وتعميق مُثُل التقارب والتآزر بين المذاهب الاسلامية وتعزيز قواعد الاخوة والتعاون بين الامة الاسلامية باتت حاجة ملحة واساسية للعالم الاسلامي في عصرنا الراهن، واندونيسيا بصفتها اكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم الاسلامي حيث تتمتع بمكانة خاصة في العلاقات السياسية، والثقافية، والدينية، والدولية، تتسم بمناهج منطقية، وعقلانية، معتدلة ومعنوية في هذه المجالات.

وفي الختام من دواعي فخري ان اعلن لكم عن استعداد المؤسسات الدينية والعلمية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وخاصة الحوزات العلمية لانشاء وتفعيل وتشكيل لجان علمية وعلمائية وفكرية مشتركة في مجالات كعلوم القرآن الكريم كالفقه، والاقتصاد، والحقوق، والقانون، وعلم الاجتماع، والعلوم العقلية، والتقريب بين المذاهب و... كي تستفيد من تائجها الامة الاسلامية.

علي رضا اعرافي رئيس الحوزات العلمية في الجمهورية الاسلامية الايراينة.

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