الأعداء سيدفنون حلم تقسيم إيران معهم في القبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سماحته أشار الى اعمال الشغب التي شهدتها ايران في الايام الاخيرة، مؤكدا أن العالم بأجمعه جاء ليضع عظمة الثورة الإسلامية تحت تأثير دعاياته القبيحة.

وأضاف رئيس الحوزات العلمية قائلا: ان ايران العظيمة القوية المقتدرة المتطورة والمنسجمة هي الهدف الثاني للأمة الاسلامية المستيقظة والمتماسكة والمقاومة في مواجهة الأخطار، والحركة الإنسانية نحو مثال جديد وحضارة جديدة، وهي الأهداف التي تأسست عليها الثورة الإسلامية.

وشدد خطيب جمعة قم المقدسة على أن القيادة الحكيمة للامام الخميني طاب ثراه وخلفه قائد الثورة الاسلامية يعتبران من الأركان الرئيسة لهذه الثورة المباركة، الا ان المحرك لها هو الشعب الايراني الذي وقف الى جانب ثورته ونظامه بكل قوة واقتدار.

وأشار الى المشاكل التي يواجهها الشعب الايراني، موضحا أن الاعداء يريدون الايقاع بين هذا الشعب الواعي ونظامه لتشويه صورة ايران والتقليل من شأن استقلالها وحريتها، الا ان هذا الشعب الذي وقف بوجههم سوف يواصل هذا النهج.

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