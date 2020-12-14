فرق كرة الطائرة الإيرانية للفتيان والشباب تحظى بفرصة المشاركة في بطولة العالم 2021

وأفادت وكالة أنباء مهر للأنباء نقلا عن اتحاد كرة الطائرة، إن ظروف تفشي وانتشار فيروس كورونا في آسيا والعالم أجبرت الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة بعدم إقامة بطولة آسيا للشباب في 2020.

ولهذا السبب، أصبحت التصنيفات العالمية الآسيوية لعام 2019 معيارا للفرق المشاركة في كأس العالم 2021، حيث حصلت فرق كرة الطائرة الإيرانية للفتيان والشباب على حصة المشاركة في بطولة العالم 2021.

وتقام بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب 2021 بمشاركة 20 فريقا، تكون حصة القارة الآسيوية فيها أربعة منتخبات، وبما أن إيران ستستضيف هذه المسابقات فسيكون عدد الفرق الآسيوية المشاركة خمسة فرق.

وفقاً للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، ستشارك فرق من اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وتايبيه الصينية وتايلاند في بطولة العالم للشباب 2021 تحت 19 عاما، والتي ستستضيفها ايران.

كما ستقام بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب 2021 بمشاركة 16 فريقا، مع تخصيص حصتين لكل قارة. وبناءً عليه، حازت إيران وكوريا الجنوبية على حصتين آسيويتين في بطولة العالم تحت 21 عاما التي ستقام في إيطاليا وبلغاريا.

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