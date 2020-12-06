كبار المسؤولين الرياضيين القطريين في إيران

وصل وفد رياضي قطري مكون من 12 فرداً إلى طهران للتشاور حول ترشیح قطر لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، حيث كان في استقبالهم جمع من كبار المسؤولين الرياضيين الإيرانيين منهم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية "کیکاوس سعیدي".