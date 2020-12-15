ايران وأوزبكستان تبحثان سبل التعاون في مجال النقل عبر ميناء جابهار

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مساعد وزير الطرق وانشاء المدن الإيراني "شهرام ادم نجاد"، قال انه تم خلال المباحثات الايرانية الاوزبكية التي عقدت عبر جهاز الفيديو اليوم، التاكيد على دور ميناء جابهار بوصفه بوابة موثوقة ومناسبة للغاية من اجل ترانزيت السلع مع دول الجوار والمنطقة.

كما اشار الى القيود التي تفرضها جمهورية تركمانستان على دخول وخروج السلع من هذا البلد، والظروف المناسبة التي توفرها ايران في مجال النقل البري والبحري عبر بحر قزوين؛ مؤكدا ان هذا المشروع يساعدنا في اجتياز تلك القيود.

من جانبه، وصف مساعد وزير النقل في اوزبكستان "دوران دهقان"، الاجهزة والامكانيات المتوفة في ميناء جابهار انها مناسبة جدا.

ودعا "دهقان" خلال الاجتماع الافتراضي مع نظيره الايراني اليوم، الى تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن ايران واوزبكستان لدراسة فرص التعاون المتاحة في مجال النقل عبر ميناء جابهار واعداد خطط عملانية لتعزيز حضور الاخيرة في هذا الميناء الاستراتيجي.

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