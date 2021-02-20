تمتين العلاقات بين طهران وطشقند في جميع المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان سفيرالايراني في اوزبكستان "حميد نيرأبادي" صرح في حوار اجرته معه قناة "اوزبكستان 24" الاذاعية والتلفزيونية: ان احدى ميزات العلاقات النامية بين البلدين خلال الاعوام الاخيرة هي تنوع ابعادها، فالعلاقات الثنائية الجيدة الان فضلا عن المجالات السياسية والتجارية والدولية والاقليمية قد شملت ايضا التعاون البرلماني والجامعي ونامل ان تتطور لتشمل ايضا الاصعدة الاعلامية والسينمائية والفنية وان نشهد المزيد من التعاون في القطاعات التخصصية في هذه المجالات.

واضاف: ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 424 مليون دولار بنسبة نمو 38 بالمائة خلال العام 2019 لكنه للاسف تضرر بعش الشيء بسبب تفشي فيروس كورونا خلال العام الماضي ونامل بان يشهد المزيد من النمو بعد التغلب على هذا المرض.

واشار الى انعقاد الاجتماع الـ 13 للجنة الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية المشتركة بين البلدين عام 2019 في طشقند، والذي تم خلال التوقيع على الكثير من الوثائق التي تشكل ارضية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وقال ان هنالك العديد من الوثائق الجاهزة للتوقيع خلال الاجتماع الـ 14 للجنة المقرر عقده في طهران قريبا.

واشار الى ان عدم اتصال اوزبكستان بالمياه الدولية والحرة، واعتبر ايران بانها افضل واقصر واكثر الطرق امنا وجدوى اقتصادية لوصول اوزبكستان الى المياه الحرة والمحيطات، معربا عن امله بربط اوزبكستان بالخليج الفارسي والمياه الحرة عبر ايران بعد اكمال البنية التحتية السككية.

واعتبر اتفاقية عشق اباد ومشروع سكك الحديد "ترمذ-مزار شريف-هرات-تشابهار" وممر "شمال-جنوب" من الاطر المهمة والاليات الاقليمية في مجال الترانزيت للطرفين، آملا بحدوث تطور ملموس في مجال النقل بين الطرفين بعد اكمال هذه المشاريع.

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