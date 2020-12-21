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٢١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٤٦ م

خبير أمني؛

السفارة الأمريكية في بغداد تحولت لثكنة عسكرية ولا بد من نقلها

السفارة الأمريكية في بغداد تحولت لثكنة عسكرية ولا بد من نقلها

أكد الخبير الأمني العراقي صباح العكيلي، اليوم الاثنين ان السفارة الامريكية في العاصمة بغداد أضحت ثكنة عسكرية وسط منطقة مدنية، لافتاً إلى انه لابد من نقلها لمكان آخر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انالخبير الأمني صباح العكيلي قال ان "القصف الصاروخي مساء امس على المنطقة الخضراء تقف وراءه جهات غير منضبطة ربما مدعومة من جهات خارجية ترغب في تأخير انسحاب القوات الامريكية ".

وأضاف ان "فصائل المقاومة الإسلامية مازالت ملتزمة بالهدنة لحين تسليم السلطة من ترامب الى بايدن وقد ادانت هذا الفعل".

واوضح العكيلي ان "السفارة الامريكية أضحت ثكنة عسكرية وسط منطقة مدنية ولابد من نقلها الى مكان بعيد عن المناطق السكنية"، مشيرا الى ان "منظومة الدفاع الجوي سيرام قد شكلت حالة من الرعب بالنسبة للمدنيين"

المصدر: وكالة المعلومة

/انتهى/
رمز الخبر 1910364

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