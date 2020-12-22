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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٧ ص

خلال استقباله صباح اليوم الثلاثاء؛

شمخاني يبحث مع مستشار الامن الوطني الافغاني القضايا الثنائية

شمخاني يبحث مع مستشار الامن الوطني الافغاني القضايا الثنائية

بحث أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، خلال استقباله صباح اليوم الثلاثاء، مستشار الامن الوطني للرئيس الافغاني حمدالله محب، القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان مستشار الامن الوطني للرئيس الافغاني قد وصل صباح اليوم الثلاثاء طهران، واجتمع مع أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني.

وبحث شمخاني ومحب في هذا الاجتماع، القضايا الثنائية وعملية السلام في افغانستان والتطورات الاقليمية.

ومن المقرر ان يلتقي مستشار الامن الوطني الافغاني خلال زيارته لطهران التي تستغرق يوما واحدا، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، كما سيلتقي عددا من المسؤولين الايرانيين.

وكان المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد اجتمع خلال زيارته الاخيرة لكابل مع مستشار الامن الوطني للرئيس الافغاني حمدالله محب./انتهى/

رمز الخبر 1910372

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