انطلاق معرض الكتاب في هرات / مشاركة 30 ناشرًا إيرانيًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه النسخة الثانية من معرض هرات للكتاب بمشاركة 30 ناشرا إيرانيا و 10 ناشرين أفغان لمدة 10 أيام.

علما أنه بدأ قبل هذا المعرض، معرض الكتاب الإيراني-الأفغاني المشترك في نسخته الثالثة الخاص بالطلبة الجامعيين والأكاديميين أعماله في جامعة كابول بمشاركة عشرات دور النشر من كلا البلدين.

وبدأ معرض الكتاب الرئيسي الثالث لإيران وأفغانستان للطلاب والأكاديميين أعماله اعتبارًا من يوم الاثنين (2تشرين الثاني/ نوفمبر) واستمر لمدة 10 أيام.

أقيم المعرض في جامعة كابول على أرض مساحتها 2000 متر مربع بحضور 40 دار نشر من أفغانستان و 40 دار نشر من إيران لتقديم أحدث المؤلفات والكتب المنشورة للراغبين.

وشارك في مراسم افتتاح المعرض مسؤولون أفغان وإيرانيون ، من بينهم النائب الأول للرئيس الافغاني أمر الله صالح ، ووزير التعليم العالي عباس بصير ، ووزير الإعلام والثقافة طاهر زهير ، والسفير الإيراني في أفغانستان بهادر أمينيان ، ومساعد المستشار الثقافي الايراني مجتبى نوروزي.

وتضمن المعرض إقامة برامج مختلفة منها الاحتفال بالمولد النبوي (ص) الشريف ، ورشة ترجمة ، ورشة شعر ، ورشة تمثيل ، ورشة إبداع ، وغيرها./انتهى/