انفجار یهز العاصمة الأفغانیة

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن طلوع نيوز أن "ضياء وادان، السكرتير الإعلامي لقوات "الحماية العامة" التابعة لوزارة الداخلية، قتل مع سائقه وحارسه بانفجار قنبلة مغناطيسية في الدائرة الثامنة بكابول، منطقة كارت-إي-ناو".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل متحدث قوات الحماية العامة، ضياء فيدان واثنين من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة، واصفة الأمر بأنه جريمة حرب، وأن حركة طالبان مسؤولة عن تلك العمليات.

وقال متحدث الداخلية، طارق آريان، عبر تويتر، إن الهجوم يأتي "استمرارا للعمليات الإرهابية بشكل غير مبرر"، مضيفا أن "استخدام الألغام والمتفجرات هو جريمة حرب".

وتابع أن "طالبان مسؤولون عن تلك الجرائم وعمليات القتل"، مبينا أن "الإرهابيين المعتقلين مؤخرا أقروا بتبعيتهم لطالبان".

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