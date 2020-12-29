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٢٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٧:٤٢ م

الرئيس الفنزويلي: كولومبيا تتحضر لشن هجمات ضد عسكريين في فنزويلا

الرئيس الفنزويلي: كولومبيا تتحضر لشن هجمات ضد عسكريين في فنزويلا

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السلطات الكولومبية بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد عسكريين في فنزويلا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتهم السلطات الكولومبية بالتخطيط لـ"هجمات جديدة" ضد عسكريين في فنزويلا مشيرا الى أن "هناك تحضيرات في كولومبيا لشن هجمات جديدة ضد عسكريي بلادنا، مع مرتزقة مدربين وبتمويل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، والهجمات يحضر لتنفيذها نهاية هذا العام".

تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس أول اتهام من قبل مادورو لكولومبيا ورئيسها بتدبير هجمات ضد فنزويلا، حيث أنه كان مادورو قد تحدث في وقت سابق من هذا الشهر عن إحباط مخطط لاغتياله، متهما المخابرات الكولومبية ورئيس كولومبيا بالوقوف وراءه.

المصدر: النشرة

/انتهى/

رمز الخبر 1910548

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