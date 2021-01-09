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٠٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ٨:٠٣ م

برلماني ايراني: اذا لم ترفع العقوبات فسنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة

برلماني ايراني: اذا لم ترفع العقوبات فسنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة

حذّر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي من أنه "إذا لم ترفع العقوبات في 21 شباط/فبراير المقبل، فسنوقف تطبيق البروتوكول الإضافي".

وأفادت وكالة مهر للانباء ان عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي حذر من أنه "إذا لم ترفع العقوبات في 21 شباط/فبراير المقبل، فسنوقف تطبيق البروتوكول الإضافي"،  مؤكّداً أن "أمام إدارة بايدن فرصة حتى 21 شباط/فبراير لاتخاذ إجراءات رفع العقوبات، وإلا فإننا سندافع عن مصالح شعبنا".

وشدد على أنه "إذا لم ترفع العقوبات خاصة في مجالات التمويل والنفط، فسنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة"، وأِضاف "التزامنا بالاتفاق النووي من دون رفع العقوبات ألحق الضرر بشعبنا فيما لم يتضرر الأميركيون والأوروبيون"

/انتهى/
رمز الخبر 1910842

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