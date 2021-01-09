إيران القوية تبنى بالأفعال الشجاعة / لا نعطل المواطنين بانتظار قرارات الأجانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بان محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إشار إلى تصريحات قائد الثورة الاسلامية اليوم الجمعة مؤكدا أن "إيران القوية ستبنى بقرارات محسوبة وأفعال شجاعة ، لا ان نعطل الناس بانتظار الاجانب ".

وكتب قاليباف في تغريدة في هذا المجال: " إن تأكيد قائد الثورة الاسلامية على عقلانية وصواب القانون بشأن رفع الحظر في تصريحاته اليوم يكشف بوضوح الطريق أمام مواجهة جبهة الغرب على أساس خارطة طريق البرلمان الثوري".

واوضح إن إيران القوية ستبنى بقرارات محسوبة وأفعال شجاعة ، لا ان نعطل المواطنين بانتظار الأجانب./انتهى/