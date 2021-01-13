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١٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٨:٢٨ م

مؤتمر ايراني عراقي مشترك لبحث استراتيجيات الوصول الى تجارة بقيمة 20 مليار دولار

مؤتمر ايراني عراقي مشترك لبحث استراتيجيات الوصول الى تجارة بقيمة 20 مليار دولار

أُقيم المؤتمر التجاري بين ايران والعراق لغية مناقشة الإستراتيجيات التجارية للوصول الى ميزان تجاري مشترك بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الإذاعة والتلفزيون، انه تم عقد مؤتمر تجاري بين إيران والعراق ودُرس استراتيجيات تحقيق تجارة بقيمة 20 مليار دولار بين البلدين. وحضر المؤتمر الوفد العراقي برئاسة عبد الرزاق الزهيري ورئيس غرفة التجارة العراقية في إيران، وعدد من الناشطين الاقتصاديين، حيث تم شرح أهم معوقات التنمية التجارية بين البلدين، بالاضافة الى قضايا التأشيرات والمصارف.

وقال عبد الرزاق الزهيري رئيس جمعية الغرف التجارية العراقية في المؤتمر: "من الطبيعي أن تكون هناك مشاكل رغم حجم العلاقات بين إيران والعراق لكن هذه المشاكل ستكون قابلة للحل. وأعلن استعداد بغداد لتأسيس غرفة عراقية إيرانية مشتركة، وعبر عن توجه الحكومة العراقية للاستثمار في القطاع الخاص في البلاد.

/انتهى/
رمز الخبر 1910992

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