ايران تؤكد عزمها على تطوير العلاقات التجارية مع باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلا عن منظمة تنمية التجارة الإيرانية ان وزير الصناعة الايراني "علي رضا رزم حسيني" أكد خلال مكالمة هاتفية مع مستشار رئيس الوزراء الباكستاني "عبد الرزاق داوود" على عزم طهران تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية بين البلدين نظراً للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين.

وتماشياً مع مصلحة إيران وباكستان في تعزيز البنية التحتية للتجارة بين البلدين، تم الاتفاق على استمرار محادثات التجارة الحرة بين إيران وباكستان، وتقرر تنسيق خطط الاجتماع التاسع للجنة التجارة الإيرانية الباكستانية المشتركة. لكي يتم توقيع معاهدة التعاون المشترك بين البلدين أثناء زيارة مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لطهران.

وأعرب عن اهتمامهم بتعزيز البنية التحتية للتبادل من خلال إنشاء أسواق حدودية وإعادة فتح نقاط حدودية جديدة، وتعد باكستان رابع أكبر سوق تصدير لإيران بين الدول المجاورة، وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، قدر إجمالي التجارة بين البلدين بأكثر من 840 مليون دولار.

/انتهى/