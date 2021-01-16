  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٥٤ ص

عباس يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل

عباس يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل

أصدر الرئيس الفلسطیني محمود عباس، مساء يوم الجمعة، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن فلسطین الیوم أن بموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

جاء ذلك في أعقاب استقبال سيادته لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مساء يوم الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.

/انتهی/

رمز الخبر 1911044

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 8 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات