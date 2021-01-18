نبدأ غدا مناورات برية واسعة تشمل القوات الخاصة وفرق السيطرة المجوقلة جنوبي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، إلى أن مناورات "اقتدار 99" ستشمل تدريبات للقوات المحمولة جوا، والقوات الخاصة، وقوات الرد السريع، على سواحل بحر عمان، لافتا إلى أن المناورات ستشمل للمرة الأولى، "تدريبات هجومية على سواحل بحر عمان".

وقال العميد حيدري: "ستشارك في المناورات فرق المجوقلة في اللواء 55 والقوات الخاصة في اللواء 65 وقوات الرد السريع في اللواء 223 بدعم من طائرات النقل والمقاتلات الحربية و المروحيات".

كما أوضح قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أنه "سيتم التدرب على تكتيكات هجومية جديدة، باستخدام أسلحة محلية الصنع بالكامل"، مؤكدا أن الهدف من المناورات هو "تقييم سرعة تنقل القوات البرية، وقدراتها في الهجوم، ورد الفعل السريع، على سواحل العدو".

وقال إنّ القوات المشاركة في المناورات "ستستخدم أسلحة محلية الصنع"، موضحا أن القوات الإيرانية ستنفذ خلال المناورات "عمليات جوية متحركة وعمليات التسلل على السطح (البحر) وتحت السطح والتحرك نحو أهداف بحرية للعدو"، لافتاً إلى "استخدام تكتيكات عسكرية حديثة ومحلية ومبدعة خلال المناورات"، فضلاً عن تنفيذ تدريبات على عمليات مركبة مختلفة في البحر والبر والجبال.

ويشرف على المناورات القائد العام للجيش الإيراني عبدالرحيم موسوي./انتهى/