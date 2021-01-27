حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير تتضامن مع الانتفاضة الدولية لإنهاء جرائم العدوان

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه شددت الحركة على وقف العدوان السعودي الاماراتي الاميركي على الشعب اليمني، منددة بالصمت الدولي ازاء جرائم تحالف العدوان على مدى ستة أعوام من العدوان والحصار.

وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) الآية(73) سورة التوبة/صدق الله العلي العظيم.

تعلن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير في البحرين عن دعمها الكامل للحملة والإنتفاضة الدولية المناهضة للحرب والحصار على اليمن وفك الحصار على مطار صنعاء الدولي ، التي إنطلقت في يوم 25 يناير 2021م بإسم (اليوم العالمي من أجل اليمن) ، والتي تعتبر أكبر حملة دولية ميدانية والكترونية مناهضة للحرب والحصار على أبناء الشعب اليمني المسلم الشقيق ، والتي تشارك فيها أكثر من 200 منظمة دولية والعديد من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين والحقوقيين وسفراء السلام ، ورؤساء المنظمات وأحرار العالم ، في يوم عالمي وإنتفاضة شعبية تضامنية مع اليمن الذي يتعرض لإبادة جماعية شاملة وجرائم حرب ضد الإنسانية منذ 6 أعوام على يد تحالف العدوان الصهيوأمريكي الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل وعملائهم في السعودية والإمارات.

إننا نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذه الحرب العبثية التي تشن ضد أبناء الشعب اليمني الشقيق والتي تسببت في أكبر كارثة إنسانية هي الأخطر في العالم ، بإرتكاب هذا التحالف البغيض لجرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية ، حيث إرتكبت دول العدوان أبشع جرائم حرب بإستخدامها أسلحة محرمة دولية ، طالت أكثر من 250 ألف من الأبرياء المدنيين الذين أصبحوا ضحايا هذا العدوان الخبيث والبغيض ، أغلبهمم من الأطفال والنساء والشيوخ العزل ، وتجويع أكثر من 24 مليون يمني ، ومنع أكثر من نصف مليون من المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج بسبب الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي.

كما أن تحالف العدوان البغيض الذي تقوده السعودية والإمارات على الأرض وعملائهم ومرتزقتهم، لا يزال يوغل في ظلمه وجوره ووحشيته وغطرسته وكبريائه وجبروته وفرعونيته بمنع دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة ، والذي تسبب بقتل الحياة بشكل كامل.

ومرة أخرى فإن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير تطالب بوقف الحرب والعدوان على أبناء الشعب اليمني الشقيق ، ورفع الحصار الظالم على مطار صنعاء الدولي لكي يتنسى للجرحى والمرضى للسفر للعلاج خارج البلاد.

نعم في 25 يناير 2021م إنطلقت أكبر حملة دولية في العالم تطالب الإستكبار العالمي الصهيوأمريكي وقرن الشيطان في الرياض وتطالب الإمارات العربية المتحدة بوقف الحرب الظالمة والحصار الشامل على اليمن ، حيث إنطلقت مظاهرات ومسيرات ووقفات تضامنية مع الشعب اليمني مناهضة للحرب والحصار على اليمن أمام مقر الأمم المتحدة في بريطانيا وأمريكا وألمانيا والبحرين و17 دولة تحمل رسالة الى العالم والأمم المتحدة تحت شعار (أوقفوا الحرب .. أوقفوا الحصار الظالم على اليمن).

وقد طالب أحرار وشرفاء العالم المتضامنين مع الشعب اليمن بالمطالب التالية:-

• إيقاف الحرب العبيثة على اليمن

• إيقاف الحصار على اليمن بشكل كامل

• تحييد المطارات والموانيء والمنافذ والخدمات الأساسية المتصلة بالإنسان.

• صرف رواتب الموظفين

• إطلاق جسر طبي جوي لتمكين المرضى من السفر لتقلي العلاج في الخارج.

• تقديم التسهيلات والرعاية للمرضى.

هذا وقد تعهد المتضامنين مع اليمن في إستمرار الحملة الدولية والوقفات التضامنية والمظاهرات ، حتى يتم إيقاف الحرب العبثية والحصار الظالم على اليمن وفتح مطار صنعاء الدولي.

لذلك فإننا في الوقت الذي نحيي أبناء جماهيرشعبنا البحراني البطل بخروجه في مسيرات ومظاهرات ووقفات تضامنية مع أبناء الشعب اليمني العظيم ، فإننا نطالب بالإستمرار في المسيرات والمظاهرات والوقفات التضامنية ، كما نطالب القوى الثورية في البحرين ، وفصائل المقاومة الاسلامية في العراق ولبنان وسوريا وفلسطين وباكستان وأفغانستان وشعوب العالم وكل المنظمات الدولية والأحرار والشرفاء وقادة العالم وسفراء السلام والحقوقيين للمشاركة في الحملة الدولية لوقف الحرب والحصار على اليمن ، والحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء الدولي.

النصر المؤزر للشعب اليمني والنصر للجيش واللجان الشعبية ..

الرحمة والرضوان للشهداء الأبرار الذين سقطوا ضحايا للحرب الظالمة العبثية ، والحصار الظالم على اليمن.

الخزي والعار لتحالف العدوان الظالم على اليمن ..

الخزي والعار للطاغية الديكتاتور المتصهين محمد بن سلمان (أبومنشار) وحليفه الطاغية المتصهين محمد بن زيد ..

الخزي والعار للطاغية الديكتاتور المتصهين حمد بن عيسى آل خليفة الذي لا زال يشارك في سحق الشعب اليمني بآلته العسكرية..

حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير

27 يناير/كانون الثاني/2021م

المنامة – البحرين الكبرى المحتلة

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