الشعب البحريني يواصل إيصال صوته للعالم

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أكد الشيخ الديهي في مقابلة له مع قناة المنار اللبنانية، بعد أن توجيه "تحية لشعب البحرين الأبي الصامد بعد عقد على حراكه السلمي، للشهداء، للمعتقلين، للرموز سيما الشيخ علي سلمان"، أكد أن شعب البحرين " لم يعجز، و(لا زال) مواصلا دربه لنيل حقوقه ومطالبه العادلة رغم شيطنة النظام لهذا الحراك الشعبي السلمي والقمع الأمني والعزل السياسي".

ورأى الديهي "بعد 10 سنوات أثبتت المعارضة البحرينية ثباتها وصبرها وصمودها و اصرارها السلمي الحضاري رغم القمع وسياسات الإعدام والتهجير وإسقاط الجنسيات".

مشيرا إلى أن "خيار السلمية أفشل محاولات السلطة زج الشعب للعنف، وشعب البحرين لم يتوقف عن الخروج في الشوارع ورفع أصواتهم وإيصالها للعالم".

وقال "مطلب شعب البحرين الشراكة السياسية ومحاربة الفساد منذ عشرينيات القرن الماضي لكن النظام تعنت في شيطنته للمعارضة وتشويه صورتها واتهامها بالإرهاب، لكن فشل النظام في البحرين في إلصاق تهمة الطائفية بحراك شعب البحرين عبر الاستعانة بشركات خاصة، وذباب إلكتروني ووسائل متنوعة من وسائل الحرب الناعمة، لقد فشلت شركات العلاقات العام التي يوظفها النظام بكل إمكاناتها المادية واللوجستية من تشويه صورة الحراك السلمي الديمقراطي للمعارضة البحرينية".

وأضاف الشيخ الديهي "بين النظام البحريني والكيان الصهيوني تشابه كبير على مستوى القمع والاعتقال التعسفي والترحيل القسري والحط بالكرامة الإنسانية، ومنذ تسعينيات القرن الماضي قدم الموساد خبرات قمعية ولوجستية من أجل قمع شعب البحرين".

وأردف "لقد ارتمى نظام البحرين بأحضان الصهاينة متوهما بأنه سيتمكن من الإنتصار على شعبه الذي لا يخاف من أي قوة رغم شدة القمع والممارسات الاستبدادية، كما أن شعب البحرين لم يتوانى يوما عن نصرة قضية فلسطين وقدم على هذا الطريق قرابين، وهو يرفض كل الرفض التطبيع رغم خنقه وقمعه وترهيبه، بسنته وشيعته، ويساريه وكل فئاته".

وشدد على أن "وجود الصهاينة في البحرين لا يمثل إرادة شعب البحرين بكل مرجعياته وفئاته وسنبقى في خندق الدفاع عن فلسطين وقضيتها".

مردفا "شعب البحرين ولاؤه للحق وأهله أينما كانوا وأينما وجدوا، ولا تخيفنا الأصوات النشاز التي تتهمنا بالإرتماء بأحضان الجمهورية الإسلامية التي نقف معها ضد العدو الصهيوني ومع عدالة القضية الفلسطينية".

/انتهی/