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٢٧‏/٠١‏/٢٠٢١ ٥:٠٥ م

ناشط سياسي؛

هنا ليست سوريا أو العراق إنها ما تبقى من المشاريع التنموية السعودية

هنا ليست سوريا أو العراق إنها ما تبقى من المشاريع التنموية السعودية

نشر ناشط على مواقع التواصل الاجاتماعية على موقع "تويتر"، صوراً للأحياء الفقيرة وأنقاض السعودية وكشف حقيقة الفقر في السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ناشط على مواقع التواصل الاجتماعية على موقع "تويتر"، نشر صوراً للأحياء الفقيرة وأنقاض السعودية وكشف حقيقة الفقر في السعودية.

وكتب الناشط في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " هذه ليست سوريا ولا العراق. هنا المملكة العربية السعودية، مشاريع تنموية تسمى "نيو" و"دي لاين".

جدير بالذكر ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى لتحسين صورة البلاد من خلال اقتراح مشاريع مثل الـ"نيو" وخلق مناطق ثرية للأمراء السعوديين في المناطق الساحلية على حساب الفقراء والمساكين في البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1911391

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