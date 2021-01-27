موسكو تعرب عن استعدادها لتصدير فائض اليورانيوم المخصب لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان نائب وزير الخارجية الروسي "سيرغي ريابكوف" قال إن بلاده مستعدة لتصدير فائض اليورانيوم المخصب لإيران إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

ونقلت صفحة ممثلية روسيا في فيينا على تويتر عن سيرغي ريابكوف قوله في حوار مع وكالة انباء ريانوفستي الروسية "لا نستبعد احتمال أن تكون روسيا مستعدة لتصدير فائض اليورانيوم المخصب من إيران إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي". مضيفاً "رغم أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الان".

هذا واستقبل وزير الخارجية الروسي يوم أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني في موسكو. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك "نحن إيران وروسيا لدينا موقف مشترك بشأن الاتفاق النووي ونحن مهتمون بالحفاظ على هذا الاتفاق بالكامل، ونعتقد أن السبيل الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي هو من خلال التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع اطراف هذا الاتفاق".

وقد حذرت روسيا مرارا الجانب الأوروبي في الاتفاق النووي من أن تضع مطالبها غير المعقولة والتي يتم تقديمها وفقا لطاعة الولايات المتحدة؛ جانبا.

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